eLearning-inhoudssoftware - Populairste apps - Sint-Maarten

Designmanagers zijn te dun gespreid. Er wordt van je verwacht dat je de vaardigheden van je team in kaart brengt en leermateriaal van een tiental platforms identificeert, om er vervolgens achter te komen dat je geen inzicht hebt in de manier waarop leren de individuele, team- en bedrijfsgroei beïnvloedt. Wat als u een tool had die to-the-point en gamified leermateriaal heeft gedestilleerd dat rechtstreeks van invloed is op de vaardigheden en resultaten van uw team? En bovendien de unieke vaardigheden, sterke punten en verbeterpunten van uw hele team ontsluiten? Zou dat niet geweldig zijn? Maak kennis met Uxcel - de enige manier om uw ontwerpteam naar een hoger niveau te tillen met het automatisch in kaart brengen van vaardigheden, ondersteund door honderden gedestilleerde, to-the-point en gamified leermaterialen gemaakt door ontwerpers. Wat kunt u met Uxcel? - Bouw de vaardighedengrafiek van uw team in minder dan 20 minuten: krijg een overzicht van de vaardigheden van uw team in 65 ontwerpvaardigheden, gegroepeerd in 6 hoofdcategorieën. - Benchmark uw team met de branche: vergelijk uw team met meer dan 230.000 ontwerpers op Uxcel in verschillende rollen, regio's en jarenlange ervaring. - Zie hoe de vaardigheden van uw team in de loop van de tijd groeien: bekijk de impact van leren, beoordelingen en ontwerpuitdagingen, en hoe ze uw team maand na maand hebben verbeterd. - Geef groei en leren een boost: identificeer verbeterpunten en voorzie hen van leermateriaal, aangepast aan hun vaardigheidsniveau. - Bouw een gepersonaliseerd leertraject: wijs specifieke cursussen, lessen, beoordelingen en uitdagingen toe om hun zwakke punten om te zetten in sterke punten. - Verbeter hun prestaties met één klik: ontdek de topvaardigheden van uw ontwerper en stuur ze op het juiste moment de juiste projecten in om hun ontwerpoutput te maximaliseren. Hoe zijn wij anders? - We zijn interactief en gamified: honderden uren interactieve, gamified cursussen, lessen, assessments en real-life uitdagingen. - We verspillen uw tijd niet: leer in uw eigen tempo. Wat je 3 maanden kostte om te leren, kost bij Uxcel een dag. - Toegankelijk voor iedereen, overal: bouw gezonde leergewoonten, op elk apparaat of platform.