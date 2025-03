Appstore voor webapps Vind de juiste software en diensten.

E-merchandising, ook wel e-commerce of digitale merchandising genoemd, houdt in dat u de optimale producten of diensten selecteert en deze op strategische wijze presenteert met de juiste inhoud om de verkoop te stimuleren. Net zoals fysieke winkels artikelen strategisch positioneren, is e-merchandisingsoftware ontworpen om producten effectief op websites te presenteren, met als doel potentiële kopers te verleiden en herhalingsaankopen aan te moedigen. Effectieve e-merchandising vergroot de klantbetrokkenheid, vermindert het aantal verlaten sites en bevordert kwaliteitsconversies. Geïnspireerd door traditionele productmarketing en merchandising, maakt e-merchandising gebruik van analyses van verschillende contactpunten om gepersonaliseerde ervaringen te bieden, wat uiteindelijk de betrokkenheid, verkoop en klanttevredenheid stimuleert. Doorgaans kan e-merchandisingsoftware naadloos worden geïntegreerd met e-commerceplatforms, webcontentbeheer, voorraadbeheer, point-of-sale (POS) en CRM-systemen (Customer Relationship Management).