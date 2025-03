MakerSights

MakerSights is de enige werkruimte voor assortimentsbeheer die retailmerken in staat stelt een door de consument geobsedeerde benadering van de productstrategie te hanteren en hen in staat stelt meer producten te creëren waar mensen van houden – en minder van wat ze niet leuk vinden. De MakerSights Workspace verenigt multifunctionele teams, van ontwerp en product tot merchandising en consumenteninzichten om ideeën en producten in ontwikkeling te testen met doelgroepen op grote schaal. Door gebruik te maken van interactieve, speciaal gebouwde retailanalyses en dashboards kunnen teams snel consumentengegevens analyseren, direct inzichten delen met belanghebbenden en op gegevens gebaseerde beslissingen nemen die resulteren in efficiënte, goed presterende assortimenten.