LegitScript

legitscript.com

Beoordeel met vertrouwen de risico's voor verkopers, zodat u actie kunt ondernemen voordat dit resulteert in boetes, uw reputatie schaadt of de openbare veiligheid in gevaar brengt. Witwassen van transacties. Online gokken. Haatgroepen. Illegale verkoop van medicijnen. Er zijn geen grenzen aan waar onethische handelaars mee weg willen komen – en er komt geen einde aan hun criminele creativiteit. Oplossingen die alleen op algoritmen gebaseerd zijn, kunnen het simpelweg niet bijbenen. Dat is de reden waarom acquirers, betalingsdienstaanbieders en ISO's zich tot LegitScript wenden. We combineren big data, geavanceerde technologie en intensieve, deskundige menselijke analyses om een ​​helder licht te werpen op de activiteiten van verkopers, zodat u met vertrouwen de risico's van verkopers kunt inschatten en actie kunt ondernemen voordat dit tot boetes leidt. Waarom kiezen voor LegitScript? + Risico verminderen: Blijf problematische verkopers voor, via verschillende betalingsmechanismen – of ze zich nu in sectoren met een laag risico of gereguleerde sectoren met een hoog risico bevinden. + Krijg menselijk inzicht: Vertrouw niet op geautomatiseerde processen waar fouten kunnen binnensluipen. We combineren robuuste algoritmen met menselijke experts om u nauwkeurige en diepgaande analyses, categorisering en uitleg van verkopers te geven waar u achter kunt staan. + We nemen nauwkeurigheid serieus: Boetes zijn duur. Bij LegitScript zijn we er trots op dat we u elke keer weer nauwkeurige informatie kunnen bieden, in een formaat dat u begrijpt. Wij geven u toegang tot de meest nauwkeurige, uitgebreide dataset van legitieme en illegale verkoperswebsites en bijbehorende gegevens. + Zie het grotere geheel: kijk niet naar datapunten afzonderlijk. Bij LegitScript helpen we u het grotere bijbehorende netwerk te begrijpen. Onze multidimensionale kijk op het gehele compliance-ecosysteem biedt unieke inzichten vanuit alle sectoren en hoeken, zodat u voorop kunt blijven lopen in opkomende trends. + Werk met een vertrouwde partner: LegitScript wordt aanbevolen door Visa en andere grote betalingsnetwerken. Wij zijn een erkende Mastercard Merchant Monitoring Service Provider (MMSP). Ons werk wordt vertrouwd door regelgevende instanties en toonaangevende bedrijven zoals Google, Facebook en Amazon.