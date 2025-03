E-commercesoftware - Populairste apps - Tanzania

NuORDER

nuorder.com

NuORDER biedt een complete B2B e-commerce oplossing met alle tools die merken en kopers nodig hebben om online te kopen, verkopen en samenwerken. Onze virtuele showrooms, digitale catalogi en linesheets stellen merken in staat hun producten online tot leven te brengen en een meeslepende koopervaring te bieden met behulp van 360°-beelden, video's en winkelbare hotspots. Onze software op ondernemingsniveau wordt vertrouwd door 's werelds toonaangevende merken om een ​​naadloze, meer collaboratieve groothandelservaring te bieden. We verbinden meer dan 3.000 merken en 500.000 retailers, ondersteunen elk jaar duizenden marktafspraken en verwerken wereldwijd meer dan $38 miljard aan bestellingen. Virtuele showrooms: laat uw producten zien en bied een aantrekkelijke online koopervaring die net zo uniek is als uw merk, met behulp van winkelbare hotspots, 360°-afbeeldingen en dynamische video's. NuORDER Payments: Introductie van de eerste betalingsoplossing die speciaal voor de groothandel is gebouwd. Met de flexibiliteit om click-to-purchase- en betaal-later-ervaringen aan te bieden, kunnen merken betalingen beheren voor zowel directe als pre-book bestellingen, zonder het risico te lopen van de vertragingen of geannuleerde bestellingen die gepaard gaan met het traditionele factureringsproces. Exclusieve retailpartnerschappen: We werken momenteel samen met Nordstrom, Bloomingdales, Saks Fifth Ave en Grassroots Outdoor Alliance om hun visuele assortimentsplanning en aankoopproces te versterken. Het resultaat is een krachtiger en efficiënter marktproces. Digitale beurzen: van Magic tot New York Fashion Week, NuORDER is de online marktplaats die de grootste mode-, kleding- en outdoor-evenementen ter wereld aanstuurt. Vergroot uw bereik en breng uw groothandel naar een hoger niveau via ons exclusieve digitale beursnetwerk. Voor een demo kunt u terecht op: https://www.nuorder.com/