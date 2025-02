E-commercesoftware - Populairste apps - Turkije

Webgility

webgility.com

Webgility is flexibele, krachtige e-commerce-automatiseringssoftware die al uw e-commercewinkels en marktplaatsen, kassasysteem, verzendplatform en meer verbindt met QuickBooks Online, QuickBooks Desktop en NetSuite – geen IT nodig. Automatisering synchroniseert e-commercegegevens (verzending, inkoop, voorraad, prijzen en meer) via uw verkoopkanalen en downloadt boekhoudgegevens (belasting-, klant- en bestelgegevens) automatisch en veilig naar uw QuickBooks. Dit proces elimineert vrijwel de tijdrovende handmatige gegevensinvoer en reduceert kostbare fouten. Maak je nooit zorgen over de nauwkeurigheid van de boekhouding, pas nieuwe verkoopkanalen en strategieën toe, vind nieuwe klanten en verkoop met vertrouwen meer, wetende dat je de belastinginkomsten automatisch in verschillende rechtsgebieden kunt sorteren en niet meer tijd hoeft te besteden aan orderbeheer. Bovendien verzamelt Webgility al uw winkel-, bestel-, COGS- en prestatiegegevens op één plek. Gemakkelijk leesbare analysedashboards geven u dieper inzicht in winstgevendheid, verkoop, verrekeningen en productprestaties. In de loop van de tijd kunt u seizoenstrends analyseren en verkopen en voorraad voorspellen. Bekijk de verkoopprestaties, verkooptrends en de best- en slechtst verkopende producten per kanaal, en meer. Webgility werd gelanceerd in 2007. Tegenwoordig is het de nummer 1 integratie voor QuickBooks-gebruikers, bedient het meer dan 5.000 bedrijven en verwerkt het jaarlijks meer dan 100 miljoen transacties. Alle abonnementen zijn inclusief gratis vijfsterrenondersteuning en onboarding. >>Bespaar tijd en geld<< Automatisering verlaagt de overhead- en arbeidskosten, zodat u zich sneller kunt aanpassen en u kunt concentreren op uw groei. >>Verbind uw e-commercesystemen<< Webgility kan worden geïntegreerd met meer dan 50 e-commerceplatforms, waaronder Shopify, Amazon, eBay, Walmart, Etsy en Wix. >>Analyseer en voorspel prestaties Duik dieper in winstgevendheid, schikkingen en verkoopprestaties voor een compleet beeld van uw bedrijf. >>Elimineer handmatige gegevensinvoer<< Webgility registreert uw online inkomsten, transacties, omzetbelasting en kosten automatisch in uw boekhoudplatform. >>Houd uw boeken actueel<< Transacties en uitbetalingen worden in realtime geregistreerd, zodat uw boeken nooit achterop raken. >>Sluit snel uw boeken<< Rekeningen matchen netjes de bankdeposito's, zodat u of uw accountant elke maand snel de boeken kan afsluiten. >>Belastinginkomsten automatisch ordenen<< Webgility verzamelt en registreert omzetbelasting over alle verkopen en organiseert deze per rechtsgebied in uw boekhoudplatform, zodat u deze eenvoudig kunt indienen. >>Oververkoop nooit teveel voorraad<< Beheer prijzen en voorraad automatisch via uw verkoopkanalen en uw boekhoudsoftware. >>Verbeter de operationele efficiëntie<< Automatiseer inkoop, afhandeling, retourzendingen, terugbetalingen en andere workflows om de operationele efficiëntie te verbeteren. >>Beheer uw e-commercebedrijf vanaf één plek<< Verbeter de organisatie en schakel nooit meer tussen verkoop-, betalings- en verzendplatforms. >>Blijf aan de regelgeving<< Alle boekhoudgegevens voldoen aan de regelgeving en zijn getagd, zodat u wijzigingen eenvoudig kunt controleren en ongedaan kunt maken. >>Samenwerken met gemak<< Deel eenvoudig uw account met uw boekhouder, accountant of extern accountantskantoor. >>Onkosten nauwkeurig bijhouden<< Bekijk de marktplaats-, betalings- en verzendkosten van dichterbij en identificeer meer manieren om te besparen. >>Aanpassen om aan uw behoeften te voldoen<< Personaliseer uw Webgility-instellingen per verkoopkanaal met kaartcontrole op veldniveau.