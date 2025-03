Zoeksoftware voor e-commerce - Populairste apps

Luigi's Box

luigisbox.com

Luigi's Box is een oplossing voor het zoeken en ontdekken van producten die geschikt is voor elk e-commerceplatform. Luigi's Box-magie begint met gedetailleerde analysedashboards die u alle relevante informatie geven over de prestaties van zoek- en navigatie-elementen op uw site. Leer meer over de prestaties van uw platform en zorg voor de beste resultaten dankzij AI-aangedreven zoeken, aanbevelen en productvermeldingen. Geef uw bezoekers de ultieme tools om uw producten zo efficiënt mogelijk te ontdekken. Luigi's Box is software die u en uw klanten met veel plezier zullen gebruiken.