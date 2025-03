Zoeksoftware voor e-commerce - Populairste apps - Verenigde Staten

Klevu

Klevu AI Ecommerce Search & Discovery is headless-compatibel en omvat door AI ondersteunde sitezoekopdrachten, slimme categorie-merchandising, slimme aanbevelingen en een personalisatie-engine, allemaal mogelijk gemaakt door realtime kopersintentie. Klevu heeft verkopers geholpen: verzesvoudig de conversie via zoekopdrachten, verhoog de AOV met 6% via zoekopdrachten en verhoog de e-commerceconversie op de hele site met 15%. Het Klevu AI Search & Discovery Platform omvat: Klevu AI E-commerce Site Search Rijke automatische aanvulling en relevante zoekresultaten Zoeken terwijl u typt Natural Language Processing (NLP) AI-aangedreven zelflerende zoekbalk op locatie Ondersteunt long tail- en spraakgebaseerde zoekopdrachten Fouttolerantie , stop woorden en verbuigingen Geautomatiseerde verrijking van de productcatalogus Real-time zoektrends en personalisatie Visuele merchandising van zoekresultaten Zoeken Op trefwoord gebaseerde productpromotie ----------------------- --------- Klevu AI E-commerce Merchandising Balans tussen AI en strategische controle Automatische en visuele merchandising van collectiepagina's Dynamische filters en SEO-vriendelijke layouts van collectiepagina's Plan vooruit voor campagnes en voeg merchandisingbanners toe Drag-and-drop visuele merchandising Pin hero-producten om altijd bovenaan de collecties te blijven Plan tijdgebonden campagnes voor visuele banners en productboosting Bespaar tijd met eenvoudig te kopiëren regels over alle categorieën of geselecteerde categorieën ------------------ -------------- Gepersonaliseerde productaanbevelingen Hyperrelevante AI-productaanbevelingen op basis van zoekopdrachten Zelflerend bij elke klik, zoekopdracht en aankoop Kies een verscheidenheid aan aanbevelingstypen, waaronder trending, nieuwe, zeer beoordeeld en gerelateerd aan eerdere aankopen Aanbevelingen van de meest populaire producten (gebaseerd op klikken, weergaven en zoekopdrachten) Stimuleer upsell en cross-sell op home-, collectie-, productdetail- en winkelwagenpagina's. Personalisatie-engine Geef de meest relevante producten op het beste moment weer Eenvoudige out-of-the-box activering en volledig aanpasbaar met de Klevu API Personaliseer alle websitepagina's, inclusief de startpagina, lijstpagina's, productdetailpagina's en afrekenpagina's Personaliseer met weinig geschiedenis van interacties, waarbij gebruik wordt gemaakt van het leren van anderen. ---------------------------- Waarom kiezen voor Klevu? Gemakkelijk te gebruiken en snel waardevol Klevu-software is API-first en headless-compatibel Natuurlijke taalverwerking gebruikt bij zoeken Productbrede AI en machinaal leren 24/7 ondersteuning Taalonafhankelijk zoeken en op maat gemaakt voor internationale winkels ----- -------------------------- Klevu helpt mensen in contact te komen met producten die ze willen kopen. Via door AI en NLP aangedreven ontdekkingstechnologie stelt Klevu verkopers in staat hyperrelevante, gepersonaliseerde ervaringen te bieden, aangedreven door realtime kopersintentie. Klevu-ontdekkingstechnologie brengt AI-automatisering en strategische controle in evenwicht, is snel en eenvoudig te installeren en compatibel met alle e-commerceplatforms. Klevu ondersteunt duizenden e-commercebedrijven over de hele wereld en heeft kantoren in het VK, de VS, Zweden, Finland, Australië en India.