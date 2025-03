Appstore voor webapps Vind de juiste software en diensten.

Zoeken

✨ WebCatalog Desktop ✨ Transformeer websites in desktopapps met WebCatalog Desktop en krijg toegang tot een schat aan exclusieve apps voor Mac, Windows. Gebruik ruimtes om apps te organiseren, eenvoudig te schakelen tussen meerdere accounts en uw productiviteit te verhogen als nooit tevoren. WebCatalog Desktop downloaden Ontdek meer

Populairst Recent toegevoegd E-commerceplatforms - Populairste apps

Een e-commerceplatform dient als een uitgebreide softwareoplossing waarmee bedrijven toezicht kunnen houden op alle aspecten van de online verkoop van producten of diensten. Door een gecentraliseerde digitale hub op te zetten, vergemakkelijken deze platforms het beheer van product- en klantgegevens. Hierdoor kunnen e-commercebedrijven productinformatie verwerken, de inhoud en lay-out van hun winkel op maat maken en online transacties en betalingen vergemakkelijken. Hoewel ze voornamelijk zijn afgestemd op B2C-verkoop, bieden bepaalde leveranciers ook B2B-versies aan. Aanvankelijk gericht op fysieke productverkoop, integreren hedendaagse e-commerceplatforms steeds vaker functionaliteiten voor digitale producten die via abonnementsmodellen worden verkocht. Dergelijke software is toepasbaar op alle afdelingen binnen een online-commercebedrijf, maar komt vooral ten goede aan verkoop-, productmanagement- en marketingteams.