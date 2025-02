RepSpark

repspark.com

RepSpark is een B2B-groothandels-e-commerceplatform waarop honderden merken vertrouwen om hun groothandelsactiviteiten te laten groeien en in contact te komen met meer dan 40.000 detailhandelaren. RepSpark beschikt over tools om opkomende merken te helpen hun aanwezigheid in de detailhandel te vergroten en een productief verkoopteam op te bouwen op een digital-first B2B-platform. RepSpark beschikt over zakelijke B2B-mogelijkheden, API-bibliotheken en integraties die kunnen worden geschaald om aan de complexe behoeften van wereldwijde merken te voldoen. Merken op RepSpark zien een hogere gemiddelde bestelwaarde (AOV). Bezoek www.RepSpark.com/case-studies en zie hoe: * Calliope de B2B-omzet in één maand met 53% verhoogde door over te stappen van ShopifyPlus naar RepSpark * 5.11 Tactisch uitgebreid naar 1.600 B2B-kopers met behulp van één uniform platform * johnnie-O verhoogde de B2B AOV met 744% op RepSpark * ...tientallen andere merken maken gebruik van RepSpark om hun groothandel te laten groeien. B2B-verkoopbeheer, online orderinvoer, marketingtools, digitale catalogi en regelschema's, mobiele apps voor verkopers, detailhandelaren en beheerders.