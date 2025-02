E-commerceplatforms - Populairste apps - Turkmenistan

Twice Commerce

De manier waarop mensen goederen consumeren is aan het veranderen. Het bezit van materiële goederen speelt niet zo'n grote rol in het leven van mensen. Tegelijkertijd kiezen steeds meer mensen ervoor om gebruikte goederen te kopen in plaats van nieuwe. Om aan deze nieuwe vraag te voldoen, hebben de handelaren software nodig die is geoptimaliseerd voor de circulaire manier van consumeren. Twice Commerce is het platform waarmee bedrijven producten en diensten probleemloos kunnen verkopen, verhuren en doorverkopen. Met Twice kunnen bedrijven een aanbod creëren dat aansluit bij de manier waarop mensen producten en diensten willen kopen, of dat nu is door voor de korte termijn te huren, zich te abonneren of te kopen. Twice biedt ook een kant-en-klare e-commerce winkel en tools om persoonlijk te verkopen. De robuuste voorraad- en orderbeheersystemen helpen de winkelactiviteiten soepel te beheren en zorgen ervoor dat de kritieke gegevens veilig en altijd up-to-date blijven. Als een level-1 PCI-compatibele betalingsprovider kan Twice Commerce kant-en-klare veilige betalingsverwerking bieden, zodat u zich geen zorgen hoeft te maken over complexe integraties van derden. Twice wordt gebruikt door duizenden handelaren over de hele wereld, waaronder industrieën van sport tot mode, mobiliteit en elektronica.