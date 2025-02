E-commerceplatforms - Populairste apps - Togo

Pepperi

pepperi.com

Pepperi biedt merken en groothandels in consumentengoederen een uitgebreid B2B-commerceplatform waarmee ze alle aspecten van hun omnichannel-verkoop consistent kunnen beheren. Ons platform stelt u in staat meer, beter en sneller te verkopen en combineert op unieke wijze B2B e-Commerce, Sales Force Automation, retailuitvoering en routeboekhouding (bestelwagenverkoop) tot een geïntegreerde mobiele oplossing die native op alle apparaten draait om de persoonlijke en online mogelijkheden te maximaliseren. B2B-verkoop. Meer dan 1000 klanten, in meer dan 60 landen, verspreid over verschillende branches – FMCG, beauty & cosmetica, voeding & drank, brillen en nog veel meer – vertrouwen op Pepperi voor het plannen, uitvoeren en analyseren van hun B2B omnichannel verkopen: • Web en mobiele B2B e- Via het handelsplatform kunnen kopers altijd en overal bestellen • On-/offline bestellingen gemakkelijk opnemen met e-catalogi, handelspromoties en volledige klantgegevens • Retail-uitvoeringsapp voor auditing in de winkel, merchandising en bevoorrading • Directe winkelbezorging en bestelwagenverkoop mogelijk gemaakt door een app voor routeboekhouding voor iOS en Android • Beheer handelsmarketingpromoties tegelijkertijd via alle kanalen, met behulp van een intuïtieve gebruikersinterface • Centraal beheer stroomlijnt omnichannel-activiteiten via klantcontactpunten Pepperi's ondernemingsplatform naadloos en veilig kan worden geïntegreerd met ERP's zoals SAP Business One, SAP Business By Design en vele andere, waardoor gegevens volledig toegankelijk zijn voor vertegenwoordigers in het veld en kopers, op alle apparaten, online en offline.