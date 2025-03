AX Semantics

AX Semantics biedt schaalbare tekstautomatiseringssoftware voor e-commerce die de uitdagingen aanpakt waarmee contentteams van e-commercebedrijven vandaag de dag worden geconfronteerd. Omdat de software is gebaseerd op data-naar-tekst, helpt de technologie e-commercebedrijven consistente en nauwkeurige productbeschrijvingen op schaal en in maximaal 110 talen te creëren in een wereld van Machine Learning (ML) tools voor het maken van content. Hoe dit kwam: AX Semantics huurde ooit schrijvers in om voor 150 euro een pagina met inhoud te maken. Crowdsourcing heeft de kosten omlaag gebracht, terwijl de behoefte aan content enorm is toegenomen. Bedrijven beseften ook dat ze moesten concurreren in de wereldeconomie, en niet alleen regionaal. Bijna tien jaar na onze reis werd het duidelijk dat we een manier nodig hadden om het genereren van content sneller, beter en kosteneffectiever te maken. Als gevolg hiervan hebben we een product gebouwd dat moeiteloos enorme hoeveelheden content kan genereren. Onze software genereert inhoud die bijna niet te onderscheiden is van een menselijke schrijver. We beschouwen onszelf als een schrijversbedrijf, aangedreven door data en wetenschap. Onze op abonnementen gebaseerde service (vanaf € 899,- per maand) geeft gebruikers toegang tot NLG-technologie waarmee ze de creatie van content kunnen automatiseren. Onze software is geen ‘black box’ die automatisch inhoud creëert. In plaats daarvan kan inhoud in maximaal 110 talen worden gegenereerd. Met AX Semantics kunnen bedrijven contentworkflows opzetten voor zowel contentteams als vertalers, en de voordelen van machine learning (ML) benutten. De software wordt in alle markten zeer effectief gebruikt in de e-commerce om productbeschrijvingen, gedrukte catalogi, prijskaartjes en meer te genereren. Naarmate de markt en de behoefte aan content en op AI gebaseerde workflows echter blijven evolueren, zijn de praktische toepassingen voor de software oneindig.