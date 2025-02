Personalisatiesoftware voor e-commerce - Populairste apps - Tadzjikistan

Relewise

Laten we uw personalisatiepotentieel benutten. Bij Relewise bieden we onze klanten het concurrentievoordeel van echte personalisatie, zodat ze unieke gebruikerservaringen kunnen bieden. We willen dat uw bedrijf het personalisatiepotentieel bereikt, en we willen u daarbij helpen. Aangepaste resultaten met hoge snelheid We bieden een personalisatieplatform met een uitstekend vermogen om gepersonaliseerde zoek- en aanbevelingsresultaten te bieden. Op basis van realtime gebruikersgedrag past ons platform zich aan de unieke interesses en acties van de gebruiker aan en levert het razendsnel uitstekende resultaten. Het resultaat zijn fantastische gebruikerservaringen, en e-commercebedrijven profiteren van het extreme aanpassingsvermogen, de flexibele integratie, de supersnelle engine en het geautomatiseerde leerproces van het platform. Zoek in producten, varianten, categorieën en inhoud, presenteer gepersonaliseerde productaanbevelingen, personaliseer de sorteervolgorde bij het bladeren door categorieën en triggers b.v. voor marketingautomatisering. Relewise ondersteunt miljoenen producten en varianten, waarbij alle gegevens bewaard blijven en waar gegevens in realtime zonder vertraging worden geanalyseerd en gebruikt. Zowel in B2C als B2B werkt alles soepel. Bovendien omarmt Relewise B2B volledig met gerichte features zoals ondersteuning voor personalisatie in klantspecifieke assortimenten, klantsegmentatie en multi-user klantaccounts (en winkelmandjes). Geen gebakken lucht, veel openhartige gesprekken en nooit een saai moment. Wij geloven dat goede relaties alles zijn en dat een goede dialoog het begin is. Dat is de reden waarom ons product verandert met de behoeften van onze klanten en waarom we bloedserieus zijn in het leveren van de hoogste HOW-productkwaliteit en een uitmuntende service. Vertrouwen is onze sterkste valuta, en we beloven dat we u eerlijke gesprekken zullen voeren en geen gebakken lucht-verkooppraatjes. We beloven ook om dingen interessant te houden – we worden gedreven door een nooit eindigend verlangen om iets beters te ontdekken en te ontwikkelen dan wat is.