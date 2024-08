Personalisatiesoftware voor e-commerce - Populairste apps - Bosnië en Herzegovina Populairst Recent toegevoegd

E-commerce personalisatiesoftware verbetert de online winkelervaring door deze af te stemmen op individuele consumenten. Door het gebruikersgedrag in realtime via verschillende kanalen te volgen, levert deze software gepersonaliseerde berichten die gebruikers begeleiden bij het ontdekken en kopen van producten of diensten. Marketeers en e-commerceprofessionals gebruiken deze software om de online verkoop te stimuleren. Doorgaans wordt e-commerce personalisatiesoftware aangeboden als een zelfstandige oplossing die kan worden geïntegreerd met e-commerceplatforms, winkelwagensoftware en productinformatiebeheersystemen (PIM). Bovendien combineren sommige leveranciers het met e-merchandisingsoftware of multichannel retailsoftware voor een meer alomvattende aanpak.