Software voor fraudebescherming voor e-commerce - Populairste apps

AtData

atdata.com

SafeToSend, de belangrijkste e-mailverificatieservice van AtData, is toonaangevend in de sector op het gebied van nauwkeurigheid, veiligheid, snelheid en gebruiksgemak en biedt uitgebreide e-mailgegevenshygiëne en bescherming tegen dure, problematische adressen. SafeToSend bevestigt dat het e-mailadres geldig is door te bepalen of niet alleen de syntaxis correct is, maar ook of het adres voldoet aan ISP-specifieke vereisten. We corrigeren typfouten, opmaak, syntaxis en andere invoerfouten en verwijderen schadelijke adressen om de risico's te beperken en de reputatie van uw afzender te redden. We bieden ook een betrokkenheidsscore die activiteitssignalen onderzoekt om actief gebruikte e-mails te identificeren voor een betere afleverbaarheid, betere segmentatie en kwalificerende leads. Onze 100% SafeToSend-garantie geeft u de gemoedsrust dat uw e-mails worden gevalideerd, gecorrigeerd en veilig, zodat uw berichten bij de juiste doelgroep op het juiste kanaal terechtkomen. Het resultaat is een hogere respons, conversie en winst. Aan de slag gaan is eenvoudig. We maken het eenvoudig om uw gegevens op te schonen via ons zelfserviceportaal InstantData. Maak een gratis account aan en selecteer uw e-maillijst vanaf uw lokale apparaat, upload deze via FTP of importeer deze vanaf uw e-mailmarketingplatform.