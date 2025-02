Software voor fraudebescherming voor e-commerce - Populairste apps - Slowakije

NoFraud

Bij NoFraud weten we dat het voorkomen van fraude niet alleen gaat over het vermijden van verliezen, maar ook over het verbeteren van de klantervaring. NoFraud is een oplossing voor de preventie van e-commercefraude en het afrekenen die bedrijven beschermt tegen fraudeurs, terugvorderingsverliezen elimineert en soepelere, probleemlozere betaalervaringen biedt voor vertrouwde shoppers. NoFraud kan rechtstreeks met uw e-commerceplatform worden geïntegreerd om elke bestelling in realtime te scannen op tekenen van fraude. We gebruiken een combinatie van krachtige algoritmen en proactieve menselijke beoordeling om voor elke transactie een eenvoudige beslissing te nemen over wel of niet slagen, zodat u nooit handmatig bestellingen hoeft te beoordelen of fraudescores hoeft te monitoren. We hebben zoveel vertrouwen in onze besluitvorming dat we een financiële garantie van 100% bieden, dus als u een terugvordering wegens fraude ontvangt, betalen we u terug. Met NoFraud Checkout kunt u de conversies verbeteren met een prachtig ontworpen betaalervaring die is gebouwd om betrouwbare kopers snel op weg te helpen. Elke shopper die in het NoFraud-netwerk wordt herkend, kan zijn of haar gegevens met één klik automatisch invullen – geen vervelende accountregistratie vereist. Voor alle anderen past NoFraud Checkout het aantal invoervelden dynamisch aan op basis van klantrisicofactoren. Betrouwbaardere kopers worden er doorheen gesneld, terwijl risicovollere kopers meer informatie moeten verstrekken.