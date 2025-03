Analysesoftware voor e-commerce - Populairste apps

Appstore voor webapps Vind de juiste software en diensten.

Software voor e-commerceanalyse houdt de prestaties van online retailers bij. Het helpt bedrijven hun best en slechtst presterende producten te identificeren, het gedrag van kopers en consumenten te monitoren en problemen op te sporen die van invloed zijn op het bedrijf. E-commerceprofessionals gebruiken deze tools om de verkoop te verbeteren en de klantervaring te verbeteren. Bovendien gebruiken voorraadbeheerders ze voor het afhandelen van bestellingen, en accountants gebruiken ze om de kosten en winstgevendheid bij te houden. Hoewel de meeste e-commerceplatforms rapportage- en analysefuncties bieden, wordt software voor e-commerceanalyse doorgaans als zelfstandige oplossing aangeboden. Sommige leveranciers van analysesoftware nemen e-commerce-specifieke functies op in hun producten. Omdat generieke analysesoftware echter niet altijd voldoet aan de specifieke behoeften van e-commerce, vallen dergelijke producten niet in deze categorie.