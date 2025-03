Noogata

noogata.com

Het AI eCommerce-platform van Nooogata geeft CPG's en digitale merken strategische inzichten en concurrentie-informatie om beter te presteren dan de concurrenten op Amazon. Met een krachtige AI-groeiassistent is het nu eenvoudig voor e-commerceprofessionals of -teams om relevante inzichten te ontdekken en te extraheren, actie te ondernemen en de prestatiegroei in uw digitale plank te meten. 's Werelds eerste AI-assistent voor Amazon levert inzichten, concurrentiewaarschuwingen en op groei gerichte aanbevelingen in één eenvoudige feed. Voor grote teams kunt u met Nooogata plannen, strategieën bedenken, taken toewijzen en actie ondernemen op één platform. Tegenwoordig kan iedereen zijn Amazon-bedrijf laten groeien met de kracht van AI. Geen giswerk, geen stress, alleen de inzichten die een positieve impact hebben. Ontgrendel de kracht van AI voor de groei van Amazon: - Krijg inzichten en strategieën waarmee u actie kunt ondernemen om uw merk positief te beïnvloeden - Lokaliseer concurrerende merken en monitor het marktaandeel voor uw digitale plank - Optimaliseer productinhoud om organische conversie te stimuleren en de zichtbaarheid te vergroten - Profiteer van zoekopdrachten trendmogelijkheden die uw concurrenten een stap voor zijn - Begrijp hoe uw product concurreert met relevante concurrerende producten - Reverse-engineer reclamestrategieën om de ROI te verhogen en ACoS te verminderen Ontdek hoe u hypergroei van de verkoop kunt ontsluiten, de prestaties van digitale schappen kunt verbeteren en uw Amazon-bedrijf kunt laten groeien met de kracht van AI.