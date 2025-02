Analysesoftware voor e-commerce - Populairste apps - Tadzjikistan

Etail Solutions

Etail Solutions is een toonaangevend e-commerce-integratieplatform dat sinds 2010 enkele van de meest complexe integratie- en automatiseringsproblemen van e-commerce voor merken, 3PL's en grote resellers oplost. Onze missie is om elke digitale handelstransactie ideaal te maken voor zowel de consument als de verkoper. Door de Ideal Order™-ratio als gouden standaard-KPI te gebruiken, zijn het onze doelstellingen om de efficiëntie, winstgevendheid en klanttevredenheid voor elke bestelling te maximaliseren. Om dat te doen heeft Etail Solutions een substantieel arsenaal aan tools gecreëerd, speciaal gebouwd om de veel-op-veel-datarelaties in de online wereld te beheren: • Ons integratieplatform onderscheidt zich door zijn vermogen om meerdere protocollen (API's/EDI/ Flat-files, enz.), aggregeert en normaliseert gegevens uit verschillende bronnen, en integreert uw e-commerce-ecosysteem naadloos in een geïntegreerd netwerk dat u controleert, monitort en beheert vanaf één enkel, gecentraliseerd platform, terwijl u tegelijkertijd de transactionele integriteit en integraties tot in uw kern registratiesystemen om uw financiële gegevens, inventaris en alle andere gegevens up-to-date te houden. • Onze mogelijkheden voor catalogus- en voorraadbeheer bieden u ongeëvenaarde controle voor het beheren van de manier waarop u voorraad verkoopt, toewijst, publiceert en optimaliseert, via alle verkoopkanalen en soorten verkoopkanalen, en voor het efficiënt beheren en plannen van uw voorraadplaatsing en -afhandeling over meerdere locaties. locatie fulfilmentnetwerk. Dit komt door de mogelijkheid om elke aanbieding op alle online kanalen en elke bron van voorraadbeschikbaarheid te koppelen aan één hoofd-SKU in de basismaateenheid voor elk item dat u verkoopt. • Ons Order Management Systeem is een volwaardig Distributed Order Management (DOM) platform en optimaliseert elke bestelling op: • Elke methode (eigen voorraad of eigendom van de leverancier, uw DC, een distributeur, detailhandel of drop-shipper of zelfs cross-shipper) docking) • Alle locaties of locatietypen – 3PL's, distributeurs, meerdere DC's en zelfs over meerdere registratiesystemen. • Elke verpakking (kartoniseren) – optimaliseer doosgroottes, hoeveelheden of zelfs banderol om de vrachtkosten te minimaliseren. • Alle vervoerders en serviceniveaus, waardoor u bij elke bestelling geld bespaart. Hoe uitgebreider uw fulfilmentnetwerk, hoe meer geld we u kunnen besparen. • Voorraadplanning op meerdere locaties – Minimaliseer uitvoerings- en uitvoeringskosten door inzicht te krijgen in de ideale vraag per SKU per uitvoeringslocatie. Verzamel eenvoudig de vraag over alle kanalen en krijg inzicht in de werkelijke snelheid per locatie voor een SKU, op basis van de voorraad die vanaf elke locatie had moeten worden verzonden, en niet wat er vanaf elke locatie is verzonden. • Onze Ideal Order Insights & Analytics kunnen het beste scenario voor al uw e-commerceactiviteiten simuleren en geven u de gegevens over hoe u dit in het echte leven voor elke bestelling kunt realiseren! Met Ideal Order kunt u weloverwogen beslissingen nemen over hoe u de verloren netto-inkomsten kunt minimaliseren en hoe u de winst uit de e-commerce van uw bedrijf kunt maximaliseren – van supply chain-activiteiten tot voorraadbeheer, orderafhandeling en levering. • En nog veel meer – Multi-channel PIM, wereldwijde prijscontroles met meerdere valuta, ERP- en WMS-integraties, levenscyclusbeheer van lijsten, concurrerende en geautomatiseerde herprijzingen, taxonomiecontroles, taakautomatisering en -controles en meer... Etail Solutions heeft door de jaren heen gegroeid door het ene complexe handelsprobleem na het andere op te lossen. We bouwen elke functie en functie om het vermogen van onze klanten om winstgevend te groeien en te schalen te optimaliseren, met een missie om een ​​ideale handelsomgeving te creëren voor al onze klanten! Klantsucces: Na slechts één jaar op ons platform te hebben gewerkt, bedroeg het gemiddelde groeipercentage van onze klanten 138%. Nadat ze twee jaar op het platform waren geweest, steeg het gemiddelde groeipercentage van klanten met nog eens 70% vergeleken met het einde van het eerste jaar. Vergeleken met het begin van hun eerste jaar bedroeg het gemiddelde groeipercentage van klanten 282% in de eerste twee jaar.