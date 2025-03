Appstore voor webapps Vind de juiste software en diensten.

Met dropshipping-software kunnen online retailers producten te koop aanbieden zonder dat ze vooraf voorraad hoeven aan te schaffen. In plaats daarvan kopen detailhandelaren de artikelen pas nadat een klant een bestelling heeft geplaatst en betaald. Deze artikelen worden vervolgens rechtstreeks vanuit het magazijn van de groothandel naar de klant verzonden. E-commercebedrijven die investeringen in grote voorraadvoorraden of magazijnruimte willen vermijden, kunnen dropshipping-software gebruiken om hun activiteiten efficiënt te starten of te laten groeien.