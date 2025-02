Drop Shipping-software - Populairste apps - Tadzjikistan

Yakkyofy

Yakkyofy helpt winkeleigenaren om het beheer van hun Woocommerce Dropshipping winkel volledig te automatiseren. Yakkyofy regelt voor u de producten die u wilt verkopen, ook voorzien van uw eigen logo, helpt u deze met slechts een paar klikken in uw winkel te importeren en zorgt automatisch voor het gehele orderafhandelingsproces. ##Belangrijkste kenmerken Val op en versla uw concurrentie met onze geweldige functies! #Realtime productoffertes Zoek en vind duizenden producten in realtime dankzij onze Chrome-extensie en voeg ze met een paar klikken toe aan uw WooCommerce-winkel. #Geniet gratis van de software van Yakkyofy Yakkyofy is volledig gratis voor u om te gebruiken: -Geen maandelijkse kosten -Gratis onbeperkte orderafhandeling -Gratis productsourcing -Gratis beheer van meerdere winkels -Geen opslagkosten U betaalt alleen voor de producten die u koopt. #Vergroot uw marges Yakkyofy biedt u producten aan tegen B2C-prijzen, dat betekent 15% tot 50% goedkoper dan de prijzen die worden aangeboden op de meest voorkomende Chinese marktplaatsen. Geniet van de gereduceerde prijzen van producten en verhoog uw verkoopmarge. #Build your Brand Yakkyofy helpt u bij het dropshippen van producten met uw logo of het verzenden ervan in op maat gemaakte pakketten en dozen. U kunt zelfs een couponkaart bij uw pakketten voegen om de klantenloyaliteit en het retourpercentage te verhogen. #Snelle verzending Yakkyofy verzendt uw pakketten standaard met de snelste verzendmethode die beschikbaar is voor het land van bestemming. We kunnen levering binnen 3-8 dagen aanbieden naar de VS en de meeste EU-landen, en binnen 12 dagen voor meer dan 30 landen over de hele wereld. We hebben ook verzendservices waarmee we naar meer dan 100 landen kunnen verzenden. #Realtime voorraadniveau-updates Yakkyofy werkt uw voorraadniveau in realtime bij, zodat u altijd op de hoogte bent wanneer uw productvoorraad bijna op is. Op deze manier kunt u uw inventaris op elk gewenst moment bekijken, comfortabel vanuit huis, door naar het tabblad Virtueel magazijn in uw Yakkyofy-account te gaan. #Realtime tracking van verzendingen Yakkyofy uploadt een trackingnummer voor elke bestelling die u bij ons verzendt op uw Yakkyofy-dashboard, zodra de bestelling is voltooid, en stuurt tegelijkertijd een e-mail om uw eindklant automatisch op de hoogte te stellen. Bovendien weet u dankzij het tabblad Verzendstatus altijd in realtime waar uw pakketten zich bevinden en of ze zijn afgeleverd of niet. #Automatische orderverwerking Stop met het verspillen van uw tijd door uw bestellingen handmatig te betalen! Activeer uw eWallet om uw bestellingen automatisch te verwerken zodra uw klanten afrekenen. Geen klik vereist. #Bundelverkoop Met Yakkyofy kunt u meerdere producten die door een individuele klant zijn gekocht in dezelfde bestelling verzenden, waarbij u slechts voor één levering betaalt. #Mark-up Automation Met Yakkyofy kunt u regels toevoegen om automatisch mark-up aan uw producten toe te voegen. #Multistore Dashboard U kunt al uw Shopify- en Woocommerce-winkels verbinden met één Yakkyofy-account en al uw bestellingen vanaf slechts één plek beheren. #Slechts één partner Yakkyofy zoekt voor u de producten die u nodig heeft, vindt nieuwe leveranciers wanneer de oude niet meer op voorraad is, beheert de aanpassing van uw producten en organiseert uw voorraadlevering. Yakkyofy verzorgt alle inkoop en logistiek voor uw bedrijf en helpt u bij het beheren van al uw winkels, al uw bestellingen, offertes en verzendingen vanuit slechts één account en met slechts één partner. #Support Als u vragen heeft of technische hulp nodig heeft, neem dan contact met ons op via onze online chat of stuur ons een e-mail op [email protected]. Of bekijk onze video-tutorials hier https://yakkyofy.com/ dropshipping-video-tutorials/