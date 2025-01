Drop Shipping-software - Populairste apps - Frans-Polynesië

ShipperHQ

Maak uw verwachtingen waar met ShipperHQ! ShipperHQ maakt het eenvoudig om de verzendtarieven en -methoden die u klanten online aanbiedt, te personaliseren. Of u nu het verlaten van uw winkelwagen wilt verminderen, uw verzendkosten wilt verlagen, internationale verzending wilt aanbieden (of al het bovenstaande), met ShipperHQ kunt u uw betaalproces aanpassen aan de specifieke zakelijke doelstellingen die u heeft. Met meer dan tien jaar ervaring in het bedienen van tienduizenden retailers over de hele wereld, biedt ShipperHQ u de flexibiliteit om gratis verzending in te stellen, tarieven per product aan te passen, promoties uit te voeren en nog veel meer via geavanceerde verzendbeheertools voor e-commerce. Bepaal hoeveel u klanten in rekening brengt voor verzending • Stel aangepaste en realtime verzendkosten op voor gedefinieerde groepen producten • Stel verzendkosten in voor bepaalde geografische zones, productgewichten, prijsdrempels, winkelwagenhoeveelheden en klanten • Voeg speciale kortingen, toeslagen en promoties, waaronder gratis verzending • Schakel tabeltarieven, vaste verzendkosten en op gewicht gebaseerde verzendkosten in • Verdeel internationale verzendkosten, inclusief toeslagen zoals invoerrechten en belastingen Pas uw afrekenproces aan uw eigen verzendvereisten aan • Creëer verzendregels of -beperkingen voor bepaalde vervoerders ( UPS, FedEx, enz.) en methoden (Ground, LTL, Express, enz.) • Automatiseer de manier waarop u de verzendkosten berekent voor meerdere magazijnen of dropship-leveranciers. • Beoordeel op basis van de dichtstbijzijnde, of minste, verzendbestemming voor een klant. • Definieer regels voor bepaalde artikelen afzonderlijk of in meerdere pakketten verzenden • Bied opties aan zoals ophalen in de winkel, LTL-vrachtverzending en bezorging op dezelfde dag bij het afrekenen • Stel sluitingstijden, doorlooptijden, black-outdata en maximale transporttijd vast voor nauwkeurig geschatte leverdata • Inschakelen adresvalidatie om te bepalen of het adres van een klant een woon- of bedrijfsadres is Ondersteunt meer dan 30 vervoerders, waaronder: UPS (Small Package, LTL Freight, Ground with Freight Pricing, UPS Access Point), FedEx (Small Package, LTL Freight, SmartPost, Hold at Location ), ReTrans Freight, USPS, DHL(Express, eCommerce), uShip, Zenda, DHL Express via ILS, FlavorCloud, Cerasis, Deliv, Australia Post (Retail, eParcel), Canada Post, YRC Freight, GLS/GSO en Fastway vereisen Real Functie voor tijdberekende verzending De ShipperHQ-app vereist dat u de functie Realtime berekende verzending hebt ingeschakeld in uw Shopify-account om beoordelingen van derden te ontvangen. Ga vandaag nog aan de slag met ShipperHQ Ervaar de kracht van ShipperHQ uit de eerste hand met een gratis proefperiode van 30 dagen zonder risico op ShipperHQ.com. Naast onze Essentials-, Standard- en Pro-abonnementen bieden we ook een Enterprise-optie met aangepaste prijzen en volledige toegang tot de verzendbeheerfunctionaliteit van ShipperHQ. Integreert met UPS, DHL, FedEx, USPS, ReTrans Freight, >30 vervoerders