Bedrijven gebruiken drone-analysesoftware om luchtgegevens die door drones zijn vastgelegd, te raadplegen, te observeren en te onderzoeken. Deze geavanceerde tools bieden zowel 2D- als 3D-weergaven van onderzochte locaties, inclusief functies zoals hellingskaarten en digitale oppervlaktemodellen. Bovendien vergemakkelijken ze afstandsmetingen en berekeningen voor lengte, oppervlakte en volume, wat vooral handig is voor het beoordelen van voorraadhoeveelheden. Drone-analysetools zijn voornamelijk gericht op data-analisten en halen waardevolle inzichten uit de luchtgegevens. Vooral bouw- en mijnbouwbedrijven maken gebruik van deze inzichten voor snelle en nauwkeurige inventarisanalyses, waarmee conventionele methoden worden overtroffen. Bovendien helpen ze bij het garanderen van naleving en veiligheid door te controleren of machines zich aan de regelgeving houden. Enterprise drone-analysesoftware is ook waardevol voor verzekerings- en vastgoedbeheerbedrijven, omdat het inspecties stroomlijnt, vooral voor uitdagende gebieden zoals daken, door middel van beeldanalyse.