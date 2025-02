Drone-analysesoftware - Populairste apps - Tadzjikistan

SenseHawk

SenseHawk is de ultieme zonnesite-app voor bouw- en O&M-teams. SenseHawk's nieuwe, op GIS gebaseerde softwarepakket maakt het beheer van zonne-energie net zo moeiteloos als het gebruik van uw favoriete mobiele kaartapplicatie. De productiviteits- en samenwerkingstools verzamelen en organiseren gegevens rond een digitale tweeling van de zonne-energie. De app integreert en visualiseert gegevens, variërend van topografie- en ontwerpdocumenten tot apparatuurinformatie en activiteiten ter plaatse. Omdat de gegevens geo-tagged zijn voor specifieke componenten of locaties in een zonne-energie-installatie, wordt beheer op afstand eenvoudiger. SenseHawk geeft processen voor zonne-energie en locatieactiviteiten een boost: + Kaartweergave Upload KML's, CAD-bestanden en maak kaartweergaven voor uw locatie. Annoteer, voeg taken, formulieren en meer toe. Maak navigatie op de werkplek eenvoudig. + Foto's Loop door de site, klik op een foto, maak een taak of voeg deze toe aan een bestaande taak. + Bestanden/Documenten Upload en organiseer projectbestanden en documenten. Deel, beheer versies, werk samen en koppel aan taken. Draai documenten eenvoudig om na voltooiing van het project. + Taken Wijs aangepaste of sjabloontaken toe aan uw team, compleet met checklists, vervaldata, opmerkingen, documenten, foto's en meer. + Formulieren Elimineer papieren formulieren met veelzijdige digitale formulieren. Digitaliseer, stel regels in, verzamel informatie, voer workflows uit op basis van input en meer. + Chat Ingebouwde contextuele chat maakt communicatie eenvoudig met individuen of teams, en houdt uw team gefocust en productief. Stop nooit bij gebrek aan informatie. + Sjablonen Formulier- en taaksjablonen nemen de pijn weg bij het opzetten van repetitieve taken en het maken van formulieren. Maak sjablonen voor de organisatie of binnen een project. Deel, importeer, update en meer. + Workflows Definieer workflows om processen te automatiseren. Voeg goedkeuringen toe, creëer automatisch taken, controleer formulieren op niet-naleving en meer.