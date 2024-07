Domeinregistratieproviders - Populairste apps - Argentinië Populairst Recent toegevoegd

Dienstverleners voor domeinregistratie, ook wel domeinregistreerders genoemd, helpen bedrijven bij het beveiligen van internetdomeinnamen. Deze diensten omvatten het verwerken van domeinnaamregistraties en het reserveren ervan voor doorgaans één of twee jaar. Domeinregistreerders bieden vaak een domeinzoekfunctie waarmee gebruikers de beschikbaarheid van gewenste domeinen kunnen controleren. Deze diensten zijn essentieel voor organisaties die een website willen opzetten en onderhouden of domeinnamen willen beveiligen voor toekomstig gebruik. Bovendien bieden domeinregistreerders domeinoverdrachtsdiensten aan voor het verplaatsen van geregistreerde domeinen naar nieuwe registreerders. Sommige bieden ook domeinparkeerdiensten, waarmee gebruikers eenvoudige webpagina's of advertentieruimte kunnen hosten waartoe bezoekers van de site toegang hebben. Registrars van top- en tweedeniveaudomeinen zijn geaccrediteerd en staan ​​onder toezicht van de Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), een non-profitorganisatie die verantwoordelijk is voor het beheer van het Domain Name System. Sommige websitehostingproviders nemen domeinregistratie ook op als onderdeel van hun hostingpakketten, waardoor organisaties een gestroomlijnde manier krijgen om hun domeinen te beheren.