Software voor het scannen van documenten - Populairste apps

Software voor het scannen van documenten is ontworpen om traditionele fysieke scanners te vervangen. Deze platforms bieden de mogelijkheid om documenten vast te leggen en deze rechtstreeks naar het systeem te uploaden. Eenmaal geüpload kunnen documenten in verschillende formaten worden opgeslagen, waaronder .PDF, .JPEG en .TIFF. De nieuw aangemaakte bestanden kunnen als bijlage per e-mail worden verzonden of rechtstreeks vanaf het platform zelf worden verzonden. Oplossingen voor het scannen van documenten bevatten vaak functies voor het opslaan en beheren van eerder gescande documenten. Hoewel software voor het scannen van documenten door vrijwel elk bedrijf kan worden gebruikt, wordt deze het meest gebruikt in bedrijfskantoren, waar meerdere teams binnen een organisatie worden ondersteund. Een verkoper kan het bijvoorbeeld gebruiken om een ​​contract naar een klant te sturen, terwijl een HR-vertegenwoordiger een aanbiedingsbrief naar een nieuwe medewerker kan sturen. Deze oplossingen stroomlijnen het scanproces en helpen de kosten die gepaard gaan met overmatig papiergebruik te verlagen. Software voor het scannen van documenten kan doorgaans worden geïntegreerd met software voor het vastleggen van documenten om een ​​veilige opslag en beheer van documenten te garanderen.