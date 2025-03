Sensible

Sensible is een door ontwikkelaars ontwikkeld platform voor het extraheren van gestructureerde gegevens uit documenten, bijvoorbeeld bedrijfsformulieren in PDF-formaat. Gebruik Sensible om documentautomatiseringsfuncties in uw verticale SaaS-producten in te bouwen. Met Sensible kunt u extractiequery's voor elk document schrijven en de belangrijkste feiten terughalen als JSON Sensible is zeer configureerbaar. U kunt binnen enkele minuten gegevens extraheren door gebruik te maken van GPT-4 en andere grote taalmodellen (LLM's), of u kunt nauwkeurige controle krijgen met de visuele, op lay-out gebaseerde regels van Sensible. Door opmaak- en LLM-gebaseerde extractiemethoden te combineren, ondersteunt Sensible het gehele documentlandschap, van consistent opgemaakte, zeer gestructureerde bedrijfsvormen tot vrije, variabele juridische contracten.