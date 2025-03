Software voor het maken van documenten - Populairste apps - Vaticaanstad

GRID

grid.is

GRID is een spreadsheettool van de volgende generatie met een ingebouwde documentlaag voor datavisualisatie, gesproken tekst en presentatie. Naast onze native GRID Sheets-spreadsheeteditor, kunt u met GRID moeiteloos meerdere andere gegevensbronnen op één plek combineren. Importeer spreadsheetbestanden, maak verbinding met spreadsheets in clouddrives of verbind databases uit andere bronnen zoals Airtable of Notion. Met GRID hoeft u niet meer heen en weer te schakelen tussen tools en kunt u al uw analyses, visualisaties en het delen van gegevens doen vanuit één enkel product. GRID combineert de kracht van spreadsheets, presentatiesoftware en teksteditors op één prachtig oppervlak. We bouwen een tool die het werken met data eenvoudiger en toegankelijker maakt voor iedereen. GRID stelt relevante diagramtypen voor terwijl u werkt, en kan u zelfs helpen de juiste formules te vinden die u kunt gebruiken met onze volledig geïntegreerde, door GPT-3 aangedreven formule-copiloot. GRID is de toekomst van cijfers. Meld u aan en start GRID gratis op www.grid.is.