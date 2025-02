Software voor het maken van documenten - Populairste apps - Sint-Maarten

Xtensio

xtensio.com

Xtensio is de gemakkelijkste manier voor teams om papierloos zakelijk materiaal te creëren, delen, presenteren en beheren. Ruim 185.000 consultants, bureaus, ondernemers en docenten gebruiken Xtensio om slimmere documenten te bouwen en hun workflow te stroomlijnen. Het cloudgebaseerde platform van Xtensio maakt het eenvoudig om zakelijke doelstellingen werkelijkheid te laten worden. Van ondernemers die hun bedrijf lanceren tot marketingteams die wereldwijde merken promoten en meer: ​​de tool helpt gebruikers hun visie vast te leggen met slimme, mooie documenten, webpagina's en presentaties. Kies uit honderden sjablonen en voorbeelden. Verander kleurenschema's, afbeeldingen en vul uw eigen inhoud in. Of begin met een schone lei en bouw alles wat je nodig hebt helemaal opnieuw op. Door de ontwerpmogelijkheden van een websitebouwer te combineren met de samenwerkingsfunctionaliteit van een contenteditor, willen we een revolutie teweegbrengen in de manier waarop bedrijven communiceren in een wereld waar voortdurende innovatie de nieuwe norm is. Xtensio, gelanceerd in 2015, is het initiatief van Fake Crow (www.fakecrow.com), een creatieve productontwerpstudio die gespecialiseerd is in digitale oplossingen voor vooruitstrevende bedrijven. Xtensio begon als een maker voor startups om hun bedrijfsprofiel te visualiseren en investeerders te laten zien waar het allemaal om draait. Vervolgens werd het een toolbox die niet alleen presentatietools biedt, maar ook interactieve sjablonen die nuttig zijn tijdens de onderzoeks-, brainstorm-, plannings- en strategiefasen van een bedrijf. Tegenwoordig bevordert Xtensio de uitwisseling van ideeën, waarbij een visie wordt omgezet in tastbare communicatiepagina's. Ons kleine maar krachtige team van ondernemers, ontwerpers en makers van inhoud houdt vast aan de lean-mentaliteit door echte waarde voor onze gebruikers te genereren zonder middelen te verspillen. Xtensio, gevestigd in Los Angeles, Californië, wordt gedefinieerd door de creativiteit, culturele levendigheid en innovatieve geest die de stad doordrenkt. Probeer de editor van Xtensio en alle templates en voorbeelden gratis. Upgrade om uw werk op te slaan en toegang te krijgen tot de volledige kracht van het platform! Lees meer over hoe Xtensio u kan helpen op www.xtensio.com en volg ons op Facebook, Twitter en LinkedIn om op de hoogte te blijven van productnieuws en updates.