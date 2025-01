Software voor het maken van documenten - Populairste apps - Australië

Quip

Quip is een oplossing voor teamsamenwerking die het maken en bewerken van documenten en spreadsheets combineert met chat- en commentaarmogelijkheden, zodat teams direct over taken en projecten kunnen communiceren terwijl ze eraan werken. Met Quip kunnen gebruikers documenten, spreadsheets en checklists in realtime samen creëren en bewerken via de ‘Smart Inbox’-interface, met de mogelijkheid om documenten te filteren en een ster te geven om het zoeken te versnellen. Documentrevisies worden opgeslagen zodat gebruikers wijzigingen kunnen volgen, en annotaties kunnen worden toegevoegd aan spreadsheets en documenten. Voltooide taken kunnen worden afgevinkt op de checklist, zodat alle teamleden op de hoogte blijven van welke taken zijn voltooid. In plaats van per e-mail te communiceren, kunnen gebruikers rechtstreeks in een document chatten, met ingebouwde persoonlijke één-op-één-berichten en de mogelijkheid om op elke inhoud te reageren. Met @mentions kunnen gebruikers teamgenoten naar individuele spreadsheetcellen leiden, of items zoals afbeeldingen en code in documenten invoegen. Door de gebruiker beheerde meldingen houden teamleden op de hoogte van berichten of vermeldingen. Quip werkt op desktop en mobiel, met native iOS- en Android-apps, en met offline functionaliteit kunnen gebruikers onderweg aan documenten werken, waarbij wijzigingen worden bijgewerkt wanneer er een internetverbinding is.