DMARC-software, wat staat voor Domain-Based Message Authentication, Reporting en Conformance, is ontworpen om bedrijven te helpen ervoor te zorgen dat e-mails die vanuit hun domeinen worden verzonden, op de juiste manier worden geverifieerd volgens twee belangrijke beveiligingsstandaarden: DomainKeys Identified Mail (DKIM) en Sender Policy Framework ( beschermingsfactor). Deze tools helpen bij verschillende aspecten van het DMARC-protocol en spelen een cruciale rol bij het voorkomen van frauduleuze activiteiten zoals e-mailspoofing en phishing die de werknemers of klanten van een organisatie in gevaar kunnen brengen. IT-afdelingen gebruiken DMARC-software om e-mailaccounts in de hele organisatie te configureren en beheren, inclusief bedrijfsbrede domeinen en domeinen die specifiek zijn voor afdelingen of individuen. Door de DMARC-uitlijning te bepalen en DMARC-authenticatie af te dwingen, kunnen deze tools verdachte e-mails detecteren en blokkeren die proberen legitieme berichten van een of meer van de geregistreerde webadressen van de organisatie na te bootsen. DMARC-software kan vaak worden geïntegreerd met veilige e-mailgatewayoplossingen, en sommige tools in de categorie Secure Email Gateway bevatten mogelijk functies die DMARC-compliance ondersteunen. Het wordt steeds gebruikelijker dat andere beveiligingssoftware DMARC-protocollen opneemt als een cruciaal onderdeel van bredere cyberbeveiligingsstrategieën. Het gebruik van DMARC-software moet worden aangevuld met andere tools voor beheer, risico's en compliance om ervoor te zorgen dat uw bedrijfspraktijken in lijn zijn met relevant beleid. IT-compliancedienstverleners kunnen de huidige beveiligingsmaatregelen van uw bedrijf evalueren aan de hand van standaarden zoals het DMARC-protocol. Door samen te werken met cybersecurity-adviesbureaus kunnen uw management- en IT-teams het belang van DMARC-handhaving, naast andere beveiligingsmaatregelen, verder helpen begrijpen om uw organisatie en haar klanten te beschermen tegen cyberdreigingen.