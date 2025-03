dmarcian

dmarcian.com

dmarcian, opgericht in 2012 door een primaire auteur van de DMARC-specificatie, is toegewijd aan het upgraden van de e-mail van de hele wereld door DMARC voor iedereen toegankelijk te maken met superieure tools, educatieve bronnen en deskundige ondersteuning. Ons DMARC Management Platform wordt door duizenden gebruikt en aanbevolen door ondersteuningsteams over de hele wereld en geeft u inzicht in en controle over hoe uw e-maildomeinen worden gebruikt. Ons platform biedt bruikbare inzichten en waarschuwingen voor organisaties van elke omvang om DMARC en de ondersteunende technologieën SPF en DKIM in te zetten, gegevens over e-mailbezorging te visualiseren en een veilige infrastructuur voor domeinservices te beheren. Corrigeer kwetsbaarheden in de e-mailbeveiliging, verbeter de domein- en merkreputatie en voldoe aan de groeiende vraag naar DMARC-nalevingsvereisten met ons best-in-class aanbod. Ons DMARC Management Platform visualiseert DMARC-gegevens op krachtige en betekenisvolle manieren, zodat u snel authenticatielacunes in uw SPF- en DKIM-configuraties kunt identificeren, evenals ongeautoriseerd gebruik van uw domeinen. Naast het verzamelen van DMARC-gegevens biedt ons platform domeinbeheerteams de nodige functies om DMARC met duidelijkheid en vertrouwen te adopteren. Het biedt bruikbare inzichten, wordt aangedreven door de meest nauwkeurige bronclassificatie-engine in de branche en biedt gebruikers zekerheid over de ware oorsprong van een bepaalde e-mailstroom. dmarcian verwerkt DMARC-gegevens sinds het begin van de specificatie in 2012.