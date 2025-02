DMARC-software - Populairste apps - Sint-Maarten

SimpleDMARC

simpledmarc.com

E-mailfraude en phishing-aanvallen nemen toe, en als marketeer, marketingbureau of ondernemer weet u hoe belangrijk het is om uw bedrijf te beschermen van deze bedreigingen. Met SimpleDMARC kunt u precies dat en meer doen. SimpleDMARC is een krachtig platform waarmee u eenvoudig uw e-maildomein kunt beveiligen en ongeoorloofd gebruik van uw e-mailadres kunt voorkomen. Met functies zoals Onbeperkte Passieve Domeinen, Geaggregeerde Rapporten (RUA) en Teams Uitnodigen - Meerdere Gebruikers, kunt u uw e-mailstrategie optimaliseren, de bezorgingspercentages van uw e-mail verhogen en uw bedrijf beschermen tegen cybercriminelen. Een van de belangrijkste voordelen van SimpleDMARC is de mogelijkheid om onbeperkte passieve domeinen te beveiligen. Dit betekent dat u al uw bedrijfsdomeinen kunt beschermen, zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over extra kosten of beperkingen. Of u nu meerdere merken, subdomeinen of services heeft, SimpleDMARC heeft de oplossing. Bovendien kunt u met ons intuïtieve dashboard al uw domeinen vanaf één plek beheren, waardoor u tijd en moeite bespaart. Een ander krachtig kenmerk van SimpleDMARC is de toegang tot Aggregate Reports (RUA). Deze rapporten bieden waardevolle inzichten in uw e-mailprestaties, inclusief informatie over bezorgingspercentages, authenticatiestatus en meer. Met deze gegevens kunt u weloverwogen beslissingen nemen over uw e-mailstrategie, uw e-mailbezorgingspercentages optimaliseren en ervoor zorgen dat uw e-mails uw doelgroep bereiken. Met de functie Teams uitnodigen - Meerdere gebruikers kunt u met uw teamleden of klanten samenwerken aan uw e-mailstrategie. Met deze functie kunt u eenvoudig nieuwe gebruikers toevoegen, machtigingen toewijzen en de toegang tot uw SimpleDMARC-account beheren. Of u nu met een marketingbureau werkt of meerdere teamleden heeft, SimpleDMARC staat voor u klaar. Bij SimpleDMARC begrijpen we de urgentie om uw bedrijf te beschermen tegen e-mailfraude en phishing-aanvallen. Daarom hebben we ons platform gebruiksvriendelijk, effectief en krachtig ontworpen. Met SimpleDMARC kunt u uw bedrijf beschermen tegen cyberdreigingen, uw e-mailstrategie optimaliseren en de concurrentie voor blijven.