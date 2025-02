Software voor diversiteitswerving - Populairste apps - Tadzjikistan

Inclusively

inclusively.com

Inclusiviteit is de nieuwe productiviteit In het huidige snel veranderende zakelijke landschap leidt Inclusively de beweging om opnieuw te definiëren wat succes op de werkplek werkelijk betekent. Door productiviteit, compliance en inclusiviteit op elkaar af te stemmen, benadrukken we de onmiskenbare link tussen diverse teams en ongeëvenaarde resultaten. Onze missie gaat verder dan alleen het bevorderen van inclusiviteit; wij zorgen ervoor dat organisaties niet alleen compliant zijn, maar ook gedijen in dit nieuwe tijdperk van werk. Met Inclusively heeft elke organisatie de mogelijkheid om gebruik te maken van de ongeëvenaarde kracht van een divers en levendig personeelsbestand. Uitdagingen die we aanpakken: Retentie en productiviteit: Jaarlijkse productiviteitsverliezen ter waarde van 150 miljard dollar zijn terug te voeren op problemen die verband houden met geestelijke gezondheid en chronische ziekten. De op maat gemaakte aanpak van Inclusively heeft een stijging van de productiviteit met 72% en een indrukwekkende stijging van 90% in retentie laten zien wanneer deze uitdagingen op passende wijze worden aangepakt. Diversiteit en compliance: Zelfs al voldoet 30% van de beroepsbevolking aan de federale definitie van handicap, slechts een klein deel, ongeveer 3-5%, voelt zich op zijn gemak bij het openbaar maken van hun handicap. Onze missie is om organisaties te laten evolueren naar een ethos waarin transparantie en inclusiviteit inherent zijn. Hoe inclusief een verschil maakt: Bereid je voor: Beginnend met een basis van echte inclusiviteit, duiken we diep in bestaande processen, verzamelen we essentiële inzichten van medewerkers en gebruiken we branchebenchmarks om groeivectoren te benadrukken, terwijl we tegelijkertijd een duidelijk pad voorwaarts uitstippelen. Aanwerven: Ons uitgebreide netwerk van partners voorziet ons van een divers kandidatenreservoir. Dankzij ons geavanceerde AI-systeem zorgen we ervoor dat kandidaten functies vinden die resoneren met hun sterke punten en doelen. Onze verfijnde integratie zorgt voor een gestroomlijnd wervingsproces. Behouden: Het navigeren door accommodatieaanvragen wordt met Inclusively van een uitdaging in een kans getransformeerd. Wij stellen organisaties in staat hun omgevingen op maat te maken, zodat ze de behoeften en ambities van de moderne beroepsbevolking weerspiegelen, met name de dynamische generatie Z. Ondersteuning: Naast functies en tools verdedigt ons toegewijde Customer Success-team de overkoepelende doelstellingen van uw organisatie. Van het formuleren van de strategie tot het afstemmen van KPI's en het bevorderen van schaalbare inclusieve inspanningen: wij zijn uw toegewijde partners. Onze inclusieve gemeenschap vergroot deze reis verder en bevordert een rijk van gedeelde kennis en wederzijdse groei. Conclusie: Inclusief is niet alleen maar een oplossing; het is de hoeksteen van een paradigmaverschuiving in de manier waarop we werkplekken voor ogen hebben. Voor uitkeringsmakelaars die op zoek zijn naar impactvolle aanbiedingen voor hun klantenkring, komt Inclusively naar voren als de gouden standaard. We zijn niet alleen bezig met het bedenken, maar ook actief vormgeven van de toekomstige werkplek: adaptief, inclusief en bloeiend. Maak deel uit van deze transformatieve reis met ons.