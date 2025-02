Software voor het ontwerpen van display-advertenties - Populairste apps - Tadzjikistan

Snapied

snapied.com

Snapied is één plek voor al je marketing. Snapied is een marketingplatform waarmee marketeers al hun marketing vanaf één plek kunnen automatiseren en uitvoeren. Automatiseer uw posts op sociale media, e-mailcampagnes, bloginhoud en meer. Creëer en volg sociale media-inhoud met geautomatiseerde planning. De eenvoudigste manier om al je socialemediamarketing vanaf één plek te beheren #Snapied Hier zijn enkele van de voordelen- - Eenvoudig te gebruiken: Snapied is een gebruiksvriendelijk online grafisch ontwerpplatform waarmee u gratis uw marketingmateriaal van professionele kwaliteit kunt maken en beheren. Enorme verzameling citaten in bijna alle categorieën. - Achtergrond verwijderen: één klik om de achtergrond van een afbeelding te verwijderen. - Meerdere pagina's en lagen. - Creëer meerdere werkruimtes en nodig uw team uit om samen te werken. - Kleurenpalet: Probeer verschillende kleurencombinaties voordat u uw ontwerp voltooit. - Branding en voorinstellingen: bewaar de lettertypen, kleuren, logo en logopositie van uw merk voor een uniforme look voor alle ontwerpen. Snapied beperkt je niet op het aantal merken dat je maakt. - Lettertypen: met Snapied kunt u een lettertype selecteren uit een lijst met veelgebruikte lettertypen en kunt u ook uw lettertypebestanden uploaden. - Formaat van ontwerp wijzigen: verklein de afbeelding naar een specifiek formaat. - Splits afbeeldingen in kleinere rasters. - Favoriete items: u kunt een sjabloon, afbeelding, illustratie, citaat, enz. markeren die u favoriet vindt om later te gebruiken. - Miljoenen iconen, illustraties en elementen. - Insluitbare ontwerpeditor: Ja, de ontwerpeditor van Snapied is insluitbaar. U heeft een website en u wilt afbeeldingen kunnen ontwerpen. U heeft een grafische ontwerpeditor nodig die white label is, zodat deze in uw website of platform kan worden ingesloten. Snapied is voor jou!