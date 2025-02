Software voor het ontwerpen van display-advertenties - Populairste apps - Thailand

Creatopy

Creatopy is een AI-gestuurd creatief automatiseringsplatform waarmee bedrijven en bureaus eenvoudig effectieve advertenties kunnen maken, personaliseren, schalen en weergeven. Het stroomlijnt het advertentieproductie- en leveringsproces, waardoor ontwerpers en marketeers de efficiëntie kunnen maximaliseren en impactvolle resultaten kunnen bereiken met hun advertentiecampagnes. Dit is wat u kunt doen met Creatopy: - Advertenties ontwerpen die de ruis doorbreken Maak boeiende advertenties en lanceer effectieve campagnes. Voeg beweging toe aan uw ontwerpen en maak moeiteloos video- en geanimeerde HTML5-advertenties. Gebruik on-click-acties of widgets om interactieve en rich media-advertenties te maken die aansluiten bij uw doelgroep. - Automatiseer workflows voor topprestaties Maak grote hoeveelheden advertentiemateriaal met automatisering. Genereer variaties met behulp van datafeeds of bouw aangepaste workflows met zaps via acties en triggers. Laat automatisering repetitieve ontwerptaken op de achtergrond afhandelen. - Genereer direct meerdere formaten en advertentievarianten. Voldoe aan de toenemende vraag naar meer advertenties. U kunt nu advertentiesets in één keer maken en bewerken, aan specifieke lay-outoriëntaties werken en met ongelooflijke snelheid advertentievariaties maken. - Lever uw campagne in een mum van tijd Versnel de lancering van campagnes met Creatopy. Exporteer advertentiemateriaal in meerdere indelingen of genereer advertentietags en zie hoe uw campagne met slechts een paar klikken live gaat in uw advertentienetwerk. - Target doelgroepen met gepersonaliseerd advertentiemateriaal Lever advertenties die altijd resoneren met uw doelgroep. Pas berichten, locatie en taal aan met behulp van dynamische regels en variabelen voor een gepersonaliseerde advertentie-ervaring die de gewenste resultaten oplevert. - Verbeter de campagneprestaties met geoptimaliseerde advertenties. Optimaliseer de prestaties van uw advertentiemateriaal volgens de hoogste standaard. Gebruik test- en campagneanalysetools, neem weloverwogen beslissingen en pas uw advertenties in realtime aan voor meer effectiviteit. Kies het plan dat bij uw behoeften past! Gebruik de gratis proefperiode om de abonnementen uit te proberen. Er is geen creditcard vereist.