Software voor directe winkelbezorging - Populairste apps

Directe winkellevering (DSD) verwijst naar de methode voor het creëren, opslaan en rechtstreeks leveren van producten aan detailhandelaren zonder afhankelijk te zijn van externe logistieke dienstverleners of rederijen. DSD-software ondersteunt dit proces door functies aan te bieden zoals opslag, routing, logistiek beheer en routeboekhouding, waardoor de activiteiten in de hele supply chain worden gestroomlijnd. Door leveringen intern te beheren, kunnen bedrijven de zichtbaarheid van de supply chain vergroten, meer controle krijgen over hun leveringen en een betere communicatie met klanten bevorderen. Doorgaans implementeren logistieke afdelingen software voor directe winkelbezorging naast andere oplossingen, zoals verzendsoftware en tools voor supply chain-planning.