Digitale bewegwijzeringssoftware - Populairste apps - Zweden

Freespace

afreespace.com

Freespace, een in het Verenigd Koninkrijk eigendom van en geregistreerd bedrijf, loopt sinds 2015 voorop op het gebied van werkplekontwerp en technologische oplossingen. We zijn er trots op dat we de enige leverancier van geïntegreerde werkplekbesturingssystemen zijn die in staat is oplossingen te leveren via interne ontwikkelingen. Onze eigen hardware-IP, intern ontworpen sensoren en intern ontwikkelde softwareoplossingen, waaronder een medewerkersapp en een analyseportaal, onderscheiden ons van de concurrentie. We bedienen ruim 40 klanten wereldwijd en beheren meer dan 185.000 werkplekken. Belangrijkste voordelen: • Juiste maat, juiste ontwerp: Verlaag de vastgoedkosten en optimaliseer de ruimteconfiguratie. • Slimme gebouwautomatisering: lagere CO2-uitstoot en lagere operationele kosten. • Uitzonderlijke werknemerservaringen: verbeter de samenwerking, productiviteit en welzijn van werknemers. Ons Integrated Workplace Operating System (IWOS) is een volledig eigen en op zichzelf staande Freespace-oplossing, die opereert binnen een ISO 27001-compatibel ecosysteem. Het is een modulair systeem waarmee we volledige intelligente gebouwoplossingen kunnen leveren of individuele elementen zoals aanwezigheidssensoren kunnen introduceren om inzicht te krijgen in het ruimtegebruik. Kenmerken:- • Realtime analyse en inzichten op de werkplek • Sensoren die de bezetting, het aantal mensen en de luchtkwaliteit monitoren • Werknemersapp voor ruimtereservering en verbinding met collega's • Interactieve digitale signage • Hulpmiddelen en integraties voor dynamisch ruimtebeheer • Oplossingen voor energie- en risicobeheer