Digital Twin-software - Populairste apps

Digital Twin-software creëert een virtueel model of simulatie van een fysiek asset, waardoor realtime prestatiemonitoring mogelijk is. Deze tools helpen de prestaties te simuleren, onderhoudsbehoeften te voorspellen en assets te optimaliseren voor maximale efficiëntie. Bedrijven rusten hun fysieke activa uit met sensoren om de gegevens te genereren die nodig zijn voor een digitale tweeling. Door assets om te zetten in IoT-apparaten kunnen ze machines effectief volgen en monitoren. Digital Twin-software wordt vaak gebruikt naast IoT-apparaatbeheersoftware of computerondersteunde engineeringsoftware (CAE).