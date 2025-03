Digital Twin-software - Populairste apps

QAD

QAD is een toonaangevende leverancier van productie- en supply chain-oplossingen van de volgende generatie in de cloud. Om te slagen in een turbulente wereld, met verstoringen van levering en schommelingen van vraag, moeten fabrikanten en supply chains snel reageren op verandering en naadloos de behendigheid, efficiëntie en veerkracht voor effectieve klantenservice optimaliseren. QAD levert adaptieve toepassingen om deze adaptieve ondernemingen mogelijk te maken. Opgericht in Santa Barbara, Californië, heeft QAD klanten in 84 landen over de hele wereld. Duizenden bedrijven hebben QAD Enterprise -oplossingen ingezet, waaronder Enterprise Resource Planning (ERP), Digital Commerce (DC), Leverancier Relationship Management (SRM), Digital Supply Chain Planning (DSCP), Global Trade and Transportation Execution (GTTE), Enterprise Quality Management System (EQMS), verbonden personeel en procesintelligentie.