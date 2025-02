Agora World

Agora World is WordPress of Canva voor het maken van 3D-inhoud. We bieden een gestroomlijnd, codeloos en volledig aanpasbaar 3D-ontwerpplatform en multiplayer-infrastructuur om professionele meeslepende sociale ervaringen te creëren en publiceren in slechts 1 uur. Wij verzorgen alle 'under-the-hood'-technologie, stroomlijnen de creatie van metaverse of multiplayer-ervaringen en stellen gebruikers in staat zich te concentreren op het ontwerp. We hebben niet alleen de ontwikkeltijd aanzienlijk teruggebracht van maanden naar slechts enkele minuten, maar hebben het proces ook kosteneffectief gemaakt. De veelzijdigheid van ons platform ondersteunt aangepaste C#-codering, integraties van derden, onbeperkte aanpassingen en de mogelijkheid om de ervaring met slechts drie regels code op uw website in te sluiten. We hebben zojuist het Startup Wise Guys XR Accelerator-programma afgerond, een subsidie ​​van Cesium ontvangen om de creatie van digitale tweelingen te vereenvoudigen, en de hoofdprijs gewonnen op de BYOBB 2022 van Temple University. Met Agora World veranderen we niet alleen de wereld - we geven jij hebt de controle om je eigen te bouwen.