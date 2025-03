Appstore voor webapps Vind de juiste software en diensten.

Zoeken

✨ WebCatalog Desktop ✨ Transformeer websites in desktopapps met WebCatalog Desktop en krijg toegang tot een schat aan exclusieve apps voor Mac, Windows. Gebruik ruimtes om apps te organiseren, eenvoudig te schakelen tussen meerdere accounts en uw productiviteit te verhogen als nooit tevoren. WebCatalog Desktop downloaden Ontdek meer

Populairst Recent toegevoegd Platformen voor digitale risicobescherming (DRP). - Populairste apps

Een Digital Risk Protection (DRP)-platform is een cyberbeveiligingsoplossing die de digitale activa van een organisatie beschermt tegen externe bedreigingen die buiten de traditionele beveiligingsgrenzen liggen. Deze tools bieden een uniforme en efficiënte manier om digitale risico's te beheren, waaronder phishing-aanvallen, merknabootsing, bedreigingen van binnenuit en diefstal van intellectueel eigendom. Door het proces te stroomlijnen, stellen DRP-platforms organisaties in staat hun merkreputatie, digitale activa en gevoelige informatie proactief te beschermen. Ze dienen als uitgebreide oplossingen voor beveiligingsteams om risico's in de online omgeving te identificeren, monitoren, beperken en beheren.