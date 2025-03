Platformen voor digitale risicobescherming (DRP). - Populairste apps - Vaticaanstad

SolarWinds

Het helpdesk -essentiële pakket is de combinatie van SolarWinds® Web Help Desk en Dameware Remote Support. Ze integreren om u tijd te besparen door Help Desk te automatiseren en te vereenvoudigen en de ondersteuning op afstand. Belangrijkste kenmerken: * Gecentraliseerde ticket- en incidentbeheer * IT Asset Management (ITAM) met geautomatiseerde ontdekking en gecentraliseerde inventaris * Ingebouwde kennisbasis voor zelfbediening * Het verandert management en aanpasbare goedkeuringsworkflows * Rapportage, SLA -meldingen en enquêtes van klanten * Remote Control Windows®, Mac OS® X en Linux® -systemen * Ingebouwde tools voor systeemmonitoring, evenementlogboekweergave en netwerkdiagnostiek zonder een volledige externe sessie te starten * Remote Toegang om eindgebruikers buiten de firewall te ondersteunen