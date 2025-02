Privacy Bee

privacybee.com

Weet je nog die site voor het delen van bestanden waarop je 5 jaar geleden een account hebt aangemaakt? Ben je ooit teruggegaan en heb je je account verwijderd, of heb je het gewoon verlaten en nooit meer teruggekeerd? Als dat laatste het geval was, betekent dit dat je een half decennium later nog steeds in de database van dat bedrijf staat. Sommige gegevens zijn jaren geleden gratis aan een bedrijf gegeven (en vergeten), maar het grootste deel wordt gekocht en verkocht via een enorm netwerk van datamakelaars. Het is een surveillance-industrie die miljarden waard is en waarvan weinig mensen weten dat deze bestaat. Privacy Bee is uw partner in gegevensbescherming. We verwijderen persoonlijke en werkgegevens van uw leidinggevenden en werknemers en verwijderen deze uit bedrijfsdatabases, zodat deze niet in verkeerde handen terechtkomen. We bereiken dit door contact op te nemen met bedrijven en meer dan 150.000 websites om namens u verwijderingsverzoeken in te dienen. Bij elke verwijdering is de kans kleiner dat uw meest gevoelige bedrijfsgegevens worden gehackt! Neem vandaag nog contact op voor de meest uitgebreide gegevensprivacyservice op de markt.