Hulpmiddelen voor digitale toegankelijkheid bieden gerichte oplossingen voor specifieke stadia van het digitale toegankelijkheidsproces en zorgen ervoor dat personen met een handicap effectief toegang kunnen krijgen tot websites en webapplicaties en deze kunnen gebruiken. Voor mensen met een handicap vereist internettoegang vaak de hulp van aanvullende technologieën, waarbij digitale toegankelijkheidsinstrumenten een cruciale rol spelen. Deze tools kunnen zelfstandige producten of plug-ins zijn. Sommige worden door ontwikkelings- en ontwerpteams gebruikt om websites te monitoren en audits uit te voeren voor meetbare toegankelijkheidsstatistieken. Anderen, zoals schermlezers en tekstlezers, zijn ontworpen voor eindgebruikers en helpen hen hun website-ervaring in realtime aan te passen of te verbeteren. Deze categorie omvat tools die specifieke toegankelijkheidsfuncties bieden, in tegenstelling tot de uitgebreide functionaliteiten die te vinden zijn in digitale toegankelijkheidsplatforms. Om in aanmerking te komen voor opname in de categorie Digitale toegankelijkheidstools moet een product: een op zichzelf staand product of een plug-in zijn die tools biedt die specifieke stappen in het digitale toegankelijkheidsproces aanpakken, zoals het testen van de toegankelijkheid, het automatisch oplossen van fouten en het verbeteren van de gebruikerservaring voor bezoekers met een handicap.