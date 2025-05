Appstore voor webapps Vind de juiste software en diensten.

Zoeken

✨ WebCatalog Desktop ✨ Transformeer websites tot desktop-apps met WebCatalog Desktop—je alles-in-één tool om apps en accounts te beheren. Wissel eenvoudig tussen meerdere accounts, organiseer apps per workflow en krijg toegang tot een zorgvuldig samengestelde catalogus van desktop-apps voor Mac en Windows. WebCatalog Desktop downloaden Ontdek meer

Populairst Recent toegevoegd Digitale toegankelijkheidsplatforms - Populairste apps

Digitale toegankelijkheidsplatforms vervullen meerdere functies die nodig zijn om ervoor te zorgen dat digitale interfaces (bijvoorbeeld websites, apps, software) voldoen aan de regelgeving voor digitale toegankelijkheid. Deze platforms fungeren als een one-stop-shop voor digitale toegankelijkheidsbehoeften en zorgen ervoor dat personen met een handicap websites en andere digitale toepassingen op de juiste manier kunnen openen en gebruiken. Deze platforms worden voornamelijk gebruikt door ontwikkelingsteams en zorgen ervoor dat de interfaces die ze creëren zowel toegankelijk als compatibel zijn. Sommige bedrijven hebben experts op het gebied van digitale toegankelijkheid in dienst die de naleving en voortgang met behulp van deze platforms monitoren. Vaak zijn digitale toegankelijkheidsplatforms onderverdeeld in verschillende modules die specifieke delen van het toegankelijkheidsproces behandelen, van het testen en oplossen van fouten tot voortdurende monitoring van de naleving. Modules kunnen tools bevatten waarmee ontwikkelingsteams toegankelijkheidsfouten kunnen opsporen tijdens het coderen, tools voor het uitvoeren van stapsgewijze toegankelijkheidstests en monitoringtools om ervoor te zorgen dat websites in de loop van de tijd aan de regels blijven voldoen. Hoewel digitale toegankelijkheidsplatforms essentiële functies bieden voor het onderhouden van toegankelijkheidscompatibele digitale interfaces, kunnen ze ook worden geïntegreerd met andere op zichzelf staande tools voor verbeterde functionaliteit. Om in aanmerking te komen voor opname in de categorie Digitale toegankelijkheidsplatforms moet een product: * Scan en identificeer toegankelijkheidsproblemen op basis van Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) * Veelvoorkomende problemen automatisch oplossen * Genereer rapporten om complexere problemen aan te pakken * Bied een dashboard of andere methoden aan om veranderingen in de toegankelijkheid en voortgang te monitoren