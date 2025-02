Diagramsoftware - Populairste apps - Zweden

Gliffy

gliffy.com

De diagramtoepassingen van Gliffy maken het gemakkelijk om te communiceren en samen te werken met de snelheid van uw ideeën. Of u nu Gliffy in Confluence en Jira gebruikt of onze zelfstandige diagramtool Gliffy Online gebruikt, u zult een intuïtieve manier vinden om diagrammen te tekenen. Sleep uw weg naar professioneel ogende stroomdiagrammen, UML-diagrammen, entiteit-relatiediagrammen en meer met slechts een paar klikken. Bovendien kunt u nu uw diagrammen bouwen met behulp van code met Mermaid js. Gebruik een sjabloon om tijdens het brainstormen een mindmap of conceptmap te maken. Integreer een eenvoudig te updaten organigram in de tools die uw team al gebruikt. Visualiseer uw cloudarchitectuur of IT-netwerken en voeg ze toe aan de documentatie van uw team en gebruik de gegevenskoppelingsfunctie van Gliffy om gegevens uit de praktijk rechtstreeks aan uw diagrammen toe te voegen. Wat u ook plant, projectbeheert of bedenkt, Gliffy kan u helpen het tot leven te brengen. Maak in realtime een diagram met uw team, rechtstreeks in Confluence Cloud, voor eenvoudigere, efficiëntere werksessies. Gliffy is de populairste app voor het maken van diagrammen in het Atlassian Ecosystem, met alleen al in Confluence meer dan 18 miljoen gebruikers die diagrammen maken. Gliffy wordt vertrouwd door teams van elke omvang, waardoor het een toonaangevende oplossing voor bedrijfsdiagrammen is. Je kunt zien of Gliffy geschikt is voor jouw team door een proefperiode te starten via de Atlassian Marketplace of je aan te melden voor een gratis proefperiode van twee weken voor Gliffy Online op gliffy.com.