DevOps-platforms - Populairste apps

Een werkelijk complete oplossing: Flosum is een complete end-to-end Native DevOps-oplossing die de volledige ontwikkelingslevenscyclus afhandelt, inclusief het samenvoegen van componenten, versiebeheer, continue implementaties, statische code-analyse, user story management en regressietesten. Wat maakt Flosum anders? Beter versiebeheer: Hoewel Flosum volledig geïntegreerd is met GIT, bieden we ook ons ​​eigen native versiebeheer, speciaal gebouwd voor Salesforce-ontwikkeling, dat het samenvoegen van declaratieve, programmatische en complexe componenten soepel afhandelt. Lightning Ready: Flosum is speciaal gebouwd voor Salesforce-ontwikkeling en kan probleemloos alle typen Salesforce-componenten, zoals bliksemcomponenten, verwerken. Beste beveiliging in zijn klasse: Flosum is de enige oplossing waarvoor u uw IP-bereiken niet hoeft te openen of toegang tot uw productieorganisatie moet openen. Alle andere leveranciers hebben achterdeurtoegang tot uw productiegegevens, maar bij Flosum worden gegevens altijd opgeslagen op het Salesforce-platform.