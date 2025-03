Publitas

Help online shoppers ontdekken waar ze van houden. Verkoop meer. ~50% van de shoppers weet wat ze willen; ze zoeken, selecteren en betalen af. De anderen? Ze snuffelen, ontdekken en laten zich graag inspireren. Voor de eerste groep voldoet de webwinkel prima; Voor het verbinden van een merk met de tweede groep is echter iets meer nodig... en dat is wat Publitas biedt. Het biedt een meeslepende winkelervaring die is ontworpen om shoppers te inspireren en tegelijkertijd een aanvulling vormt op de doelstellingen van een online winkel, offline winkel en e-commerce. Een klant heeft conversiepercentages gemeld van 40% tot maar liefst 308% hoger bij zijn 'gewoon browsen'-publiek toen hij een Publitas-publicatie bekeek. Meer dan 2000 klanten, waaronder toonaangevende retailers als METRO Cash & Carry, Crate & Barrel en Williams-Sonoma, publiceren hun catalogi online bij Publitas om hun bereik en conversie te vergroten. Als werkgever heeft Publitas oog voor mensen en impact. Dit betekent dat resultaten belangrijker zijn dan bestede uren. Het wil dat iedereen op zijn eigen voorwaarden werkt en geniet van het leven als digitale nomade. Reis de wereld rond of werk gewoon vanaf een vertrouwde bank. Een gebruiker kan op afstand verbinding maken en volledig locatie-onafhankelijk zijn. Als een gebruiker meer uit zijn dag haalt, haalt Publitas! Het waardeert elk individu en richt zich op het helpen van hen bij het vinden en verbeteren van hun sterke punten en passies. Tijdens het wervingsproces zorgt het ervoor dat kandidaten echte werkervaring opdoen in de functie waarop ze solliciteren. Ze zullen een aantal uitdagingen doorlopen en hun toekomstige teamleden ontmoeten. Publitas ziet zichzelf graag als een divers en internationaal sportteam, waar elk individu uitblinkt in de speelpositie van zijn voorkeur. Om de beste persoon met de juiste vaardigheden en culturele fit aan te nemen, werft het bedrijf over de hele wereld mensen aan.